Studenti di Chiari si preparano a diventare norcini. Dall’Istituto Einaudi clarense hanno fatto tappa a Rovato per apprendere un mestiere secolare.

Studenti di Chiari

Giornate diverse per gli studenti dell’Einaudi. Non si impara infatti solo sui banchi di scuola ma anche tramite la tradizione, la passione e la voglia di apprendere un mestiere secolare. I ragazzi della classe III A Gat, accompagnati dal docente Giovanni Lenzi, hanno iniziato il corso per norcini organizzato dall’Associazione Norcini Bresciani.

Gli insegnanti

Ad insegnare quest’arte ai ragazzi sono dei veri professionisti. Docenti speciali saranno infatti Amedeo Betti, revisore dei conti e maestro norcino, Angelo Turelli maestro norcino, Dorino Ondei, l’attuale presidente del sodalizio e Luigi, allievo norcino. Era presente al primo incontro anche l’assessore alle Politiche scolastiche Emanuele Arrighetti.