Ieri pomeriggio, presso il teatro comunale si è svolta la quinta edizione della rassegna musicale “Crescendo – Giovani in Concerto”.

L’evento

L’evento è promosso dal Corpo musicale lenese e vede coinvolti molti corpi bandistici non solo di Leno, ma anche di zone limitrofe del bresciano. L’obiettivo è diffondere la cultura musicale e promuovere la musica dei giovani. Un’occasione per passare un pomeriggio divertente in compagnia sulle note della buona msuica.

Gli ospiti

Quest’anno ci sono stati molti protagonisti. Un ringraziamento speciale per la loro partecipazione ai Gruppi di Musica di Insieme di Leno, guidati dal maestro Enrico Corsi, al Gruppo Musica Insieme Adulti di Leno e alla Banda giovanile “Luca Colosio” con il proprio maestro Stefano Giacomelli. Da lontano sono arrivati, per la loro stupenda esibizione, il gruppo Banda musicale “Note del colle” di Capriano del Colle, con il maestro Marco Rampini e la Banda musicale di Remedello con il maestro Giuliano Mariotti.

Il gran finale

Dopo svariati brani eseguiti magistralmente presso il teatro tutti i musicisti si sono riuniti sul sagrato della chiesa. Qui hanno suonato il brano “Folli folletti”, una sorta di inno di questa ormai celebre manifestazione lenese.