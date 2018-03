Anche quest’anno la via crucis vivente di Borgo San Giacomo ha regalato grandi emozioni al pubblico.

L’evento: una tradizione

Undicesima edizione per la via crucis. L’evento si è svolto ieri sera ed ha richiamato tantissimi partecipanti presso l’antico e suggestivo complesso del “Sagrato”, situato accanto alla parrocchiale. L’antico camposanto con le sue arcate ha offerto uno scenario unico e affascinante per la messa in scena della passione di Gesù.

Un momento di riflessione

Adulti e ragazzi dell’oratorio si sono impegnati per rendere magico questo momento di riflessione e preghiera con l’ausilio di Don Renato. Così, tra musiche drammatiche e luci soffuse, le quattordici stazioni sono andate in scena una dietro l’altra come una vera e propria rappresentazione teatrale: dall’ultima cena alla preghiera nell’Orto degli Ulivi, dalla condanna a morte da parte di Erode e liberazione di Barabba al trasporto della croce fino al Calvario, dalle ripetute cadute alla crocifissione, morte, deposizione e resurrezione.

Finale con effetti speciali

Indimenticabile l’interpretazione del personaggio Gesù ricca di pathos che ha davvero emozionato tutti i presenti. Stupendo il colpo di scena finale con una resurrezione affidata agli effetti speciali creati da un magistrale gioco di luci ed ombre. entusiasta il primo cittadino Giuseppe Lama: “Bella e suggestiva la via crucis, complimenti ai volontari della parrocchia e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa”.