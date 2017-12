Stranieri in calo nella maggior parte dei Comuni. A parte alcuni casi particolari, si registrano diminuzioni del numero dei non aventi la cittadinanza italiana fino al 3%.

Gli stranieri sono in calo. A discapito di quanto se ne possa dire o discutere. Negli ultimi cinque anni si sono registrate riduzioni fino al 3% sul totale dei residenti.

Il caso di Travagliato è emblematico e mostra come, cambiando o semplicemente modificando alcune politiche, come per esempio i requisiti per accedere alle case comunali, i trend migratori degli stranieri possano cambiare totalmente tendenza.

“Per noi vengono prima i travagliatesi”. Hanno commentato il sindaco Renato Pasinetti e l’assessore alle Politiche sociali Christian Bertozzi. “Non si tratta di discriminazione, sia ben chiaro, ma di attuare delle politiche che favoriscano in primo luogo i cittadini che, da anni residenti in città, hanno contribuito e ancora contribuiscono alle casse comunali”.

Se dal 2012 al 2015 la percentuale degli stranieri (e per stranieri si intende coloro che non hanno la cittadinanza italiana) era in aumento, dal 2015 al 2016 e poi dall’anno scorso a quest’anno il trend si è invertito.

E’ una tendenza che si riscontra anche in altri paesi della zona, ma per gli amministratori travagliatesi “dipende specialmente dalle politiche messe in campo”.

