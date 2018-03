Stramilano 2018: il Comune organizza la trasfera solidale insieme alla sezione locale dell’Avis.

L’Amministrazione in collaborazione con la sezione locale dei donatori di sangue ha organizzato la partecipazione alla Stramilano 2018: un evento che farà “doppiamente” bene! Il contributo dei trasporti, organizzati dal Comune in andata e ritorno da Milano, sarà infatti devoluto all’Associazione Calima Onlus​ per il progetto “Borsa di Studio Palmira”. Attualmente i partecipanti sono già circa 80. L’evento è in calendario per domani.