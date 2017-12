Manca poco per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione della rotonda di Bagnolo Mella. Il progetto renderà ancora di più le strade sicure.

Strade sicure Al via la rotonda

L’opera collegherà viale Italia, via Leno e via Ghedi. Entro martedì 15 imprese dovranno presentare la propria offerta all’amministrazione comuale. Già stanziati 480 mila euro dal Comune, in gran parte provenienti dagli oneri di urbanizzazione.