Strade allagate a scuola: genitori inferociti a Chiari. La situazione fuori dalla scuola elementare Pedersoli “è insostenibile”.

Sarà per i lavori che stanno facendo. Sta di fatto che le strade fuori dal Pedersoli, che fa parte dell’Istituto comprensivo Martiri Libertà, sembrano dei fiumi in piena. Il fatto clamorso è successo oggi pomeriggio, quando, dopo il tremendo acquazzone, i bambini sono usciti dalla scuola che si trova tra viale Mellini e via Lancini. “Sembrava un lago”, ci ha scritto un genitore, quando eravamo già andati in stampa con l’edizione di ChiariWeek in edicola domani, venerdì 18 maggio. “Bisogna andare a scuola con gli sitvali”, ha aggiunto. E sui social è già scoppiata la polemica. Alcuni papà hanno preso in braccio i propri figli.