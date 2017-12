Stasera e domenica festa oratorio a Dello.

Doppio appuntamento

Si annuncia come un grande weekend: per l’ultimo fine settimana dell’anno infatti l’oratorio di Dello ha programmato due appuntamenti. Obiettivo lo stare in compagnia e passare qualche ora in allegria. Il primo dei due è per stasera, venerdì, alle 20.30, con la tradizionale tombolata di Natale. Al termine della serata ci sarà anche l’estrazione dei biglietti della lotteria. L’altro appuntamento è invece “Capodanno in oratorio, per famiglie… e non solo”: serata con buffet e poi animazione prima e dopo il brindisi di mezzanotte. La quota di iscrizione (c’è tempo per confermare la propria presenza fino a mercoledì) è di 35 euro a famiglia e di 20 euro per ogni altra singola persona. Per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 328-6684208, 349-6110383, 3334277939.