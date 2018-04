Ieri è stato inaugurato a Flero lo sportello antiviolenza per le donne. Un segnale importante contro la violenza di genere.

Lo sportello antiviolenza

Una giornata importante per il Comune di Flero e per i cittadini, soprattutto le cittadine, dell’intero Ambito n.3. Infatti è stato inaugurato lo sportello antiviolenza per le donne. Il locale sarà ubicato sotto il portico del Municipio con delle operatrici preparate che potranno dare il giusto supporto a chi è stata vittima di violenza. Il progetto è nato grazie alla collaborazione dell’associazione Casa delle Donne, del Comune di Brescia, capofila del progetto, e di tutte le Amministrazioni dell’Ambito n.3.

“Abbiamo voluto convintamente che lo sportello fosse aperto a Flero perché abbiamo una grande sensibilità sull’argomento e sono anni che facciamo iniziative per prevenire il fenomeno della violenza di genere” ha sostenuto il sindaco Pietro Alberti.

Il servizio completo sarà poi disponibile venerdì sul Manerbio Week.