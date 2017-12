Spazio Soda aperto per gli auguri di Natale. La sede delle associazioni giovanili clarensi sarà aperta domani sera in “Xmas edition”.

Già da qualche settimana era stato fissato il mercoledì come giorno d’appuntamento ogni penultimo del mese, ma quello di domani si prospetta un evento speciale. Dalle 20.30, lo spazio operativo delle associazioni giovanili sarà aperto. La serata nasce come scambio di auguri per Natale. Non mancherà nemmeno la presentazione calendario dei prossimi eventi in programma per il 2018. Invece dei soliti regali gli accorsi potranno infatti collaborare anche offrendo idee alle associazioni Juna e Officina Creativa Chiari.