Spaccata al bar della movida clarense. Nella notte tra domenica e lunedì i malviventi hanno preso a mazzate la porta sul retro e hanno trafugato il cambia monete posizionato vicino alle Slot machine.

Furto con scasso allo Sweet cafè, uno dei bar clarensi più frequentato dai giovani soprattutto nel weekend. I malviventi hanno agito in pochissimo tempo e sono riusciti a trafugare soltanto l’intera “scatoletta” del cambia monete posizionato vicino alle Slot. I ladri sono entrati prendendo a mazzate la porta antisfondamento sul retro. Il locale ha infatti due entrate, una su viale Teosa e l’altra sulla statale di via Milano. Da questa è stato sicuramente più facile scappare. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la signora delle pulizie che è arrivata alle cinque del mattino, non a troppo tempo di distanza da quando il proprietario del bar aveva finito di sistemare tutto dopo l’apertura serale. “Fortunatamente” i malviventi si sono avventati solo sulla cassetta posizionata vicino alle Slot e non hanno toccato la cassa e le bottiglie, tra cui anche alcuni prestigiosi alcolici. Indagano sul caso i carabinieri di Chiari.

