Smantellato centro di macellazione abusiva a Roccafranca. E’ stato scoperto dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Iseo.

Smantellato centro abusivo

Un centro di macellazione abusiva. E’ quello scoperto dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Iseo che, congiuntamente ai medici veterinari dipendenti dall’ATS di Brescia – Distretto di Rovato, hanno effettuato mercoledì un controllo accertando che un locale di Roccafranca era stato adibito a centro abusivo di sezionamento e stoccaggio di carni. In particolare i Carabinieri Forestali hanno rinvenuto una ingente quantità di carne di ignota provenienza e sprovvista di bolli sanita. E’ stato infatti deferito all’autorità giudiziaria un cittadino ghanese residente a Roccafranca, per il reato di macellazione clandestina. L’uomo rischia anche una pena detentiva da sei mesi ad un anno o una ammenda fino a 15.000 euro. Contestualmente sono state poste sotto sequestro 4 pecore sezionate in quarti e parti varie di ovino adulto, nonché l’attrezzatura usata per il sezionamento delle carcasse.