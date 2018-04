Il gruppo alpini di Calvisano festeggia oggi settant’anni dalla sua nascita. Inoltre, trent’anni dalla costruzione del monumento agli Alpini di Calvisano.

Settant’anni a servizio

Era presente anche il presidente nazionale Sebastiano Favero, che in via del tutto eccezionale ha onorato il paese della propria presenza. In prima linea c’erano gli alpini rappresentati da Angelo Zaninelli, capogruppo. Presente anche il presidente della sezione di Brescia Giambattista Turini.

Il corteo

Alle 9.30 è partito il corteo che davanti al Comune ha deposto la corona ai caduti. Qui le autorità hanno salutato gli Alpini, per poi portarsi in chiesa.

I VIDEO