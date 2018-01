La ristrutturazione delle scuole e delle strade nel programma triennale e nell’elenco annuale dei Lavori pubblici.

Strade e scuole

È di 136mila euro la cifra da destinare alle strade. Alla manutenzione straordinaria degli immobili sono stati assegnati 200mila euro. L’edilizia scolastica, nello specifico la manutenzione delle scuole elementari, è di 180mila euro di cui però 120mila dipendono da un contributo regionale bloccato da più di un anno e mezzo.

Le manutenzioni delle strade, che saranno le prime a partire a gennaio, riguardano via XX settembre, i dossi di via Dante e diversi rattoppi.

Il caso della piscina

Sono comunque cifre minime indicative, in parte previste per finanziamenti regionali e cessioni. “Un’ipotesi di impegno delle somme ottenute dalle alienazioni è il recupero dell’edificio tecnico delle piscine, dove sono custoditi gli impianti di depurazione dell’acqua, un intervento necessario da molto tempo”, ha spiegato l’assessore Giandomenico Preti. L’estate scorsa infatti la piscina è rimasta chiusa a causa di una diatriba tra il gestore e il Comune: il primo accusava scarsa manutenzione, in particolare nella sala di depurazione (inagibile), il secondo i debiti accumulati dal gestore.

E quello dei pioppi

Il consigliere del Carroccio Ferruccio Casaro ha commentato il recente fatto del taglio e sostituzione degli alberi in via Madre Teresa di Calcutta. “Il costo del taglio dei pioppi è relativamente basso, circa 6mila euro, ma la consulenza dell’agronomo è costata 30mila euro. La comunità deve pagare le scelte sbagliate di una vecchia Amministrazione di sinistra”. Le radici delle piante creavano da tempo problemi alle fognature e alla pista ciclopedonale.

Ultimo spazio al sindaco Samuele Alghisi. “Senza la valutazione dell’agronomo non avremmo potuto tagliare, inoltre la consulenza non ha riguardato solo i 186 pioppi cipressini, ma anche 480 tigli e tanto altro”. A ogni modo le piante saranno tagliate e poi sostituite con la quercia piramidale.