A scuola a Pontoglio si impara anche la scherma. Si è appena concluso il corso organizzato dall’Age in collaborazione con l’Istituto comprensivo.

A scuola

A lezione di… scherma. I ragazzi dell’Istituto comprensivo di Pontoglio non solo hanno appreso sui banchi, ma anche in palestra con lezioni speciali organizzate, dal 9 gennaio, dall’Age in collaborazione con la stessa scuola nell’ambito del progetto “sport alternativi”. Sono infatti state cinque le lezioni svolte dal maestro di scherma Francesco Calabrese, membro della Nazionale italiana di spada e, responsabile della scherma di Bergamo.

“È stato entusiasmante vedere i nostri provetti moschettieri cimentarsi in un nobile sport olimpico”, ha commentato il presidente dell’Age Massimiliano Torresi.

Al termine del corso, dopo la consegna dell’attestato di partecipazione, i ragazzi erano contenti ma allo stesso tempo dispiaciuti per la conclusione delle specialissime lezioni.