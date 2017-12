Santo Stefano con il tradizionale concerto al Santellone. L’appuntamento è per stasera nella frazione clarense del Santellone.

Santo Stefano

Grande appuntamento per la sera di Santo Stefano. Il coro del Santellone presenta infatti stasera la dodicesima edizione del Concerto di Natale. Parteciperanno all’evento anche il Brass quintet e il coro Sant’Anna di Rovato. L’iniziativa sarà nella chiesa della Beata Vergine del Santellone, in via Pontoglio. L’ingresso è libero. Il concerto inizierà alle 20.30.