Sala studio della biblioteca sempre aperta per gli studenti. Lo spazio della “Fausto Sabeo” sarà utilizzabile anche durante le feste.

Sala studio

Sotto esami la biblioteca non delude. Da oggi a sabato non ci saranno modifiche e funzioneranno tutti i servizi. Domenica 31, fino alla fine, sarà invece aperta dalle 14 alle 18.30. Chiusa, come la biblioteca, il primo gennaio. Anche nella giornata della Befana si potrà studiare dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Riprenderanno poi le aperture usuali, mentre quelle straordinarie saranno sempre comunicate sulla pagina Facebook “Quelli che studiano”. La biblioteca sarà invece chiusa anche il primo dell’anno e il 6 gennaio.