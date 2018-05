Era il 2 gennaio quanto un’intera famiglia francese, con due bambini, e l’autista di un’autocisterna andata a fuoco. Nessuno ha dimenticato la tragedia ma qualcuno ha pensato bene di rubare il ricordo di quanto avvenuto.

Rubati gli angioletti

Tre settimane fa le famiglie Kornatowski e Martinez erano arrivate direttamente dalla Francia per rendere omaggio ai loro familiari, tragicamente scomparsi il 2 gennaio nell’ormai nota tragedia del ponte A21. Insieme a loro avevano portato dei fiori, un biglietto con il messaggio “E’ importante tenere vivi i ricordi di chi ci ha lasciato” e cinque angioletti, per ricordare coloro che in quel terribile incidente persero la vita: Wilfrid, Mathèo, Sabrina, Nolhan e Lina.

Quegli angioletti ora non ci sono più.

Scomparsi

Le famiglie avevano preso contatti con Giovanni Ungari di Montirone, per tenere sotto controllo la situazione, quasi avessero sentore di qualcosa che non andasse. Ed è proprio Ungari ad esserersi accorto del furto privo di senso e soprattutto di sensibilità.