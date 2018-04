Si era reso necessario per le necessità della Rsa.

Un dono per Rsa Orzinuovi

Il defibrillatore è stato donati Dagli Angeli Azzurri alla casa di riposo orceana. Un regalo di cuore a cui han no partecipato anche gli Alpini di Orzinuovi.

Un grande esempio di collaborazione tra le associazioni presenti sul territorio che lavorano in modo empatico per il bene degli anziani.

Un contributo importante è arrivato anche dalla croce verde di Orzinuovi che gratuitamente ha curato la formazione e del personale.

Le parole del presidente

“Oggi abbiamo la testimonianza di quanto possano produrre la comprensione e la solidarietà: produce miracoli e li fanno le persone. In questo mondo peno o di” defibrillazioni”che vengono dal cuore, dal mondo degli affetti e dalla mente, dal mondo dei comportamenti, oggi ci sentiamo più sicuri” le parole del presidente Antonino Loda.

Oggi spiedo degli Alpini

La solidarietà continua, oggi infatti gli Alpini sono impegnati nella preparazione di 400 porzioni di spiedo, il cui ricavato sarà devoluto a favore degli Angeli Azzurri.