Iniziata alle 8.30 e finita alle 10.30, la corsa podistica “Scorre l’Oglio” è stata in realtà solo un momento della giornata. 3 chilometri di percorso per quella che è stata in realtà una camminata, ottimo momento per socializzare e stare in modo sano nella natura.

I momenti della festa

Organizzata da Comune, commissione sportiva Polisportiva Rocca e Associazione genitori, la giornata è stata pensata come intrattenimento principalmente per le famiglie. L’evento ha visto 300 partecipanti.

Poi, la messa e il pranzo sociale, e infine un pomeriggio dedicato ai bambini, con lo spettacolo Bimbo Bell Show (nel VIDEO).

“Amatevi e state vicino l’uno all’altro, perché il sostegno della famiglia è tutto” ricorda Sergio Fappani, il sacerdote che ha recitato la messa.

Le foto

Un VIDEO del pomeriggio