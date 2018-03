Trasmettiamo il comunicato stampa di Marco Bonaldo, Presidente del Consiglio d’Istituto di Ghedi.

Il riscaldamento della scuola d’infanzia

“A seguito delle richieste d’informazioni relative al riscaldamento della scuola d’infanzia di via Caravaggio e di via dei Fontanili mi permetto di riassumere la situazione reale e le azioni in atto per ripristinare quanto prima una temperatura idonea nelle classi”.

La situazione nei due plessi

“Plesso di via dei Fontanili: il problema “esploso” la scorsa settimana era dovuto al danneggiamento di un cavo dell’Enel causato dalle abbondanti nevicate – problema risolto venerdì sera dai tecnici Enel;

Plesso di via Caravaggio: lunedì 5 mattina è previsto l’intervento degli incaricati del Comune per sistemare temporaneamente la caldaia e permettere di avere nelle classi una temperatura adeguata”.

I provvedimenti

“La Dirigente Scolastica (in accordo con le insegnanti) ha previsto in caso di basse temperature lo spostamento delle 5 sezioni da via Caravaggio a via dei Fontanili sino alla risoluzione del problema. PS: l’intervento definitivo sulla caldaia ed impianto è previsto quest’estate a scuole chiuse. Tutto questo salvo imprevisti a causa di forza maggiore.

Domenica 4 marzo 2018 ore 17.30. Il Presidente del Consiglio d’Istituto”.