Remedello è pronto per la tradizionale Magnalonga del Chiese. Attese oltre 300 persone domenica 29 aprile alle 9 ai Morti del Gandino.

La buona tavola a braccetto con la natura

Fervono i preparativi per l’attesissima Magnalonga del Chiese che ogni anno raduna diverse centinaia di persone. Non prendente impegni per domani, domenica 29 aprile. Anche quest’anno il fulcro della manifestazione è rappresentato dai percorsi lungo le sponde del Chiese, che segnano il confine con i Comuni di Visano, Acquafredda, Casalmoro, patrocinanti l’iniziativa, e che combinato la scoperta naturalistica ai piaceri enogastronomici. Ma non è finita qui.

Le novità

Oltre alla possibilità di rinnovare la tessera dell’Associazione i volontari hanno messo in campo diverse novità: «Allestiremo un gazebo per la visita alle bellezze di Remedello – ha spiegato Daniela Losio – questa volta in auto, partendo alla scoperta del Museo della civiltà contadina, della “Città ideale” e delle sculture in legno di Arcari». Case Basse Ranch sarà poi presente in loco per il battesimo della sella.

L’organizzazione

Se questo è possibile lo si deve all’impegno dell’associazione di promozione culturale e sociale Stazione, al gruppo Alpini, all’Afgp Bonsignori e all’associazione commercianti. Partenza dai Morti del Gandino, alle 9 per il percorso lungo e alle 10 per quello breve. (Iscrizioni via email remedello.stazione57@gmail.com o al 3498829380, 3406087028)