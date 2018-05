Un piccolo gruppo di amici è diventato davvero grande. Domenica cinquecento moto hanno partecipato al raduno di Manerbio.

Raduno da record a Manerbio

Un motoraduno che è partito con pochi mezzi, come un qualunque altro, ed è diventato il più partecipato della provincia. Quest’anno sono state 500 le moto arrivate in piazza Falcone a Manerbio per il giro nella Bassa bresciana organizzato dagli Amici del Frötaröl.

