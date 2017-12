Raccolta differenziata ecco il calendario delle Feste. La municipalizzata Chiari Servizi ha comunicato alla cittadinanza i cambiamenti e la sospensione dei ritiri.

Raccolta differenziata

Come sarà il porta a porta nelle Feste? La raccolta alla Vigilia sarà regolare, mentre il 25, Natale, sarà sospeso il zona 1, ma anticipato alla domenica insieme alla zona C1. Santo Stefano seguirà la solita routine, così come domenica 31, giorno in cui sarà anticipato anche il ritiro della zona 1 in calendario per il 1 gennaio (dove non sarà effettuato). L’isola ecologica sarà chiusa il 25, il 26 e il primo dell’anno.

Per ulteriori informazioni igieneambientale@chiariservizi.it oppure 030.712553.