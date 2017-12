Questa sera ultimo Consiglio comunale dell’anno

Questa sera ultimo Consiglio comunale dell’anno a Leno. la sala consiliare di via Castello di animerà dalle 20.30 per l’ultima seduta del 2017. Tanti i punti all’ordine del giorno che i consiglieri dovranno esaminare e votare. Dopo la seduta lampo dello scorso venerdì in cui è stato presentato il bilancio di previsione, ora si passa all’esame ed approvazione.

I punti all’ordine del giorno

Lunga quindi la lista dei punti all’ordine del giorno, in alcuni casi adempienze da appprovare entro al fine dell’anno. Si inizia con una comunicazione al Consiglio comunale del prelevamento dal fondo di riserva. Al secondo punto si passa alla conferma delle aliquote per quanto riguarda Imu, Tasi e l’addizionale comunale Irpef. Al quinto punto l’esame e approvazione del piano finanziario della tassa rifiuti e determinazione delle relative tariffe. A seguire l’esame e approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori 2018. Al settimo punto la verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Ad esso correlata la determinazione dei prezzi di cessione per il prossimo anno. Si proseguirà poi con il piano delle alienazioni e l’esame ed approvazione del documento unico di programmazione. A chiudere il C0nsiglio l’esame ed approvazione del bilancio di previsione.