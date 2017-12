Tutto pronto per lo spettacolo di Natale

“Non è un musical, non è un recital, “Il Regalo” è semplicemente lo spettacolo di Natale. E’ un ambiente dove le varie realtà artistiche locali possono raccontarsi attraverso le loro esecuzioni, dialogare e soprattutto incontrarsi”.

Così definisce l’autrice Delia Milzani lo spettacolo di Natale «Il regalo». Uno spettacolo che andrà in scena alle 20.45 martedì 26 e mercoledì 27 al palazzetto dello sport di Gottolengo. E non c’è tema più ricorrente in queste festività di quello dei regali anche se quello di cui si tratterà nelle due serate sarà il donare con amore e che richiede amore, non semplicemente il dono fatto oggetto.

L’idea

Lo spettacolo, promosso dalla parrocchia e dall’oratorio come ogni anno è inedito. Non c’è un copione, è frutto di un susseguirsi di idee, aggiustamenti, emozioni, aggiunte. «Siamo partiti in ritardo, a ottobre, con la consapevolezza che non avremmo avuto il tempo per produrre il consueto Musical. Tuttavia non volevamo rinunciare allo stare insieme, alle corse per riuscire in tempo, alle paure per gli intoppi, a quella sensazione mista tra stanchezza ed eccitazione» ha spiegato la Milzani.

Appuntamento da non perdere

Sul palco del palazzetto si susseguiranno canto, danza, musica, poesia e recitazione, grazie ad un grande gruppo di attori e volontari che si sono messi in gioco per dare vita allo spettacolo di Natale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero.