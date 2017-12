Presepe in legno abbellisce il paese. Un nuovo ed originale presepio è apparso nei giorni scorsi per le vie del centro di San Gervasio Bresciano. Nell’aiuola di via IV Novembre è possibile ammirare la natività.

Presepe in legno abbellisce il paese

“Realizzare un presepe di grandi dimensioni in legno! Questa era la mia idea iniziale. Un ’idea a cui pensavo da diverso tempo. Un presepe un po’ insolito da collocare in un angolo anonimo del mio paese .. che potesse trasmettere quel che è il vero senso del Natale, nel rispetto delle nostre tradizioni cristiane regalando a tutti un’emozione”ha spiegato l’assessore alla Cultura Mariapaola Barcellari, che ha ideato e pensato di realizzare la natività.

L’impegno dei volontari

L’installazione è essenziale ma al tempo stesso carica di significato e alla sera è ornata da un filo di luci colorate che la illumina. “Un progetto da realizzare con un materiale semplice, essenziale come il legno, ma proprio per questo unico e speciale . Già ma questa mia idea doveva essere sostenuta concretamente! Chi avrebbe potuto aiutarmi? Trovare un falegname disponibile, sembrava quasi impossibile. Ma quando si afferma che la “provvidenza provvede” è proprio vero! Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Roberto Fogliata che ha sfruttato le sue doti artistiche è nato il presepe in legno…. ha preso forma ciò che era nella mia mente .Un particolare ringraziamento a lui e a quanti mi sono stati d’aiuto nella collocazione” ha concluso la Barcellari.