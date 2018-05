Presentato a Chiari il film “Solstizio d’inverno”. La pellicola è stata girata in città in inverno ed è stata proiettata in anteprima questa mattina all’Einaudi. Domenica sarà visibile in Villa.

Ideato da Giovanni Vitali, direttore artistico di Chiarissima, diretto da Alessandra Pescetta e possibile grazie a Lgh. E’ stato presentato questa mattina il mediometraggio di trenta minuti dal titolo “Solstizio d’inverno”. Il film sulla raccolta differenziata è infatti stato girato proprio in città. Protagonisti sono i bravissimi Elit Iscan e Giovanni Calcagno. Anche diverse realtà locali hanno preso parte al progetto.

Dopo il successo a scuola, domenica, dalle 18 sarà possibile assistere alla prima ufficiale del film in Villa. L’evento è negli appuntamenti di Chiarissima in Villa Mazzotti per tutto il weekend. Ma cosa rappresenta la renna? Domenica lo scoprirete!