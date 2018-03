Sono preoccupazione e incertezza i sentimenti che hanno animato l’assemblea pubblica sul futuro dell’asilo di Azzano Mella.

Preoccupazione e incertezza

Il Comitato genitori ha indetto quindi per ieri un’assemblea pubblica che si è rivelata molto partecipata. Sul piatto molti problemi, ma soprattutto l’assenza di una certezza del costo futuro delle rette. Queste problematiche si intersecano con il dissesto finanziario del Comune.

Il pensiero del Cda

Per il Consiglio d’Amministrazione ha parlato Chiara Bonetta: “Navighiamo nell’incertezza. Non abbiamo ricevuto alcun contributo dal Comune. I genitori si chiedono quale sarà la retta del prossimo anno. Ad oggi lavorano nella struttura 16 persone. Non sappiamo nemmeno se potremo tenere tutti”.

Il discorso del sindaco

Presente alla serata anche il sindaco Angela Pizzamiglio: “La volontà dell’Amministrazione è di mantenere lo stesso contributo dato negli anni. Cioè 80mila euro. I primi 30mila saranno erogati entro l’estate”.

L’intero andamento della serata sarà possibile leggerlo sull’edizione di venerdì del Manerbio Week.