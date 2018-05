Prende vita la nuova piazza delle Erbe a Chiari. I lavori cominceranno martedì.

Dopo l’allestimento provvisiorio è tempo di passare a quello definitivo. Il cambio di look lo avevamo già annunciato, ma ora è tempo di iniziare. I lavori riguarderanno la nuova pavimentazione, la rimozione del marciapiede attorno alla fontana e la fornitura di nuove sedute di forma circolare in graniglia di cemento con relativo schienale, come previsto dal progetto degli architetti Salvi, Pecorai e Polci facenti parte dello studio Oops architettura con sede a Firenze. Il progetto verrà completato dall’illuminazione led attorno alle sedute e da arredo verde, costituito da vasi e piante di diverse essenze. La prima fase durerà circa 4 settimane per le opere di pavimentazione, successivamente verranno posizionate le sedute e l’arredo verde.

L’approfondimento completo sarà sul numero del ChiariWeek in edicola venerdì prossimo.