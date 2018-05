Pozzolengo: «Servono più tutele per le coltivazioni bio».

Andrea Tessardelli dell’azienda agricola Armonia Verde spiega i problemi con il Consorzio di Bonifica Garda Chiese per l’acquada utilizzare per le sue coltivazioni.

Il sistema del Consorzio è figlio di una concezione dell’agricoltura di cinquant’anni fa. In quell’epoca le culture erano diverse. Ora il mondo del bio sta crescendo e serve ripensare il sistema di distribuzione dell’acqua per non penalizzare attività che si sforzano di produrre in modo diverso.

