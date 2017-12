Pompieri in pediatria per il Natale dei più piccoli. In occasione della Vigilia di Natale, i vigili del fuoco del distaccamento di Chiari hanno portato dolci e regali ai piccoli malati.

Pompieri in pediatria

Un pomeriggio pieno d’amore. D’affetto e di commozione. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Chiari hanno “incendiato” il Natale del più piccoli. Lo hanno accesso, con tantissimo amore, facendo visita al reparto di pediatria del Ats Franciacorta. In occasione del Natale hanno infatti portato doni e dolci ai piccoli ospiti dell’ospedale. L’idea è stata del capo distaccamento Oscar Salvi ed è immediatamente stata accolta dal direttore generale Mauro Borrelli, da quello sanitario Mauro Colombo e dal primario di reparto Michele Spandrio. Felicissimi i bambini, ma anche i genitori e tutto il personale del reparto che sono stati travolti da un ondata d’allegria, regali e dolciumi. Questa si prospetta come un’iniziativa che, seppur appena nata, diventerà una tradizione clarense.