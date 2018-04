A Dello un incontro contro la violenza sulle donne.

Incontro pubblico

Un tema ostico, difficile da affrontare e spesso troppo taciuto. Giovedì sera un incontro pubblico, per informare e prevenire riguardo al tema della violenza sulle donne, organizzato dalla Polisportiva dellese e dalla Asd Jujitsu Iaidoryu. “Progetto difesa donna” è stato un appuntamento con la propria coscienza, per non voltare le spalle nel momento del bisogno, per essere solidali, informati e pronti ad agire.

A supportare la dottoressa Tania Vetere, ospite e relatrice dell’incontro, il maestro di Jujitsu e del corso di autodifesa, Roberto Carioti:” La prevenzione è importante, tanto quanto l’informazione – ha sostenuto il maestro – La parola fondamentale è autostima”.