La polemica sul museo egizio porta a Torino

Una singolare risposta alla polemica di Fratelli d’Italia sulla promozione alle famiglie arabe dell’ingresso al museo egizio di Torino. L’associazione Brainstorm di Manerbio ha organizzato una gita nella città per sabato 31 marzo.

Il programma prevede la partenza alle 7.30 da piazza Falcone; alle 11 l’arrivo a Torino; la visita guidata al museo egizio alle 11.30; alle 13 il pranzo e tempo libero; la visita guidata alla città alle 15; alle 18 la partenza da Torino e per le 21 il rientro a Manerbio.

Il costo per gli adulti dai 18 anni è di 55 euro, per i bambini fino ai 14 anni di 35 euro e per i ragazzi dai 15 ai 17 anni di 40 euro. Sono inclusi nella quota il viaggio in pullman dedicato, l’ingresso al museo egizio, il pagamento della guida del museo e quella relativa al giro in città, il noleggio degli auricolari e tutto il materiale necessario. Escluso il pranzo che è libero. Sarà fornito un elenco consigliato di locali per chi decidesse di non provvedere da solo o di non avere il pranzo al sacco. La prenotazione deve essere fatta entro e non oltre il 14 marzo.