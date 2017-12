Piccola accademia in scena stasera a San Bernardino. Dopo tutti i successi di quest’anno, le voci tornano ad esibirsi a “casa” in vista delle feste.

Piccola accademia della musica

Imperdibile appuntamento. E’ tempo per il “Concerto di Natale” della Piccola accademia. L’evento è infatti in calendarrio per stasera e si terrà nella chiesa di San Bernardino. Si inizierà infatti alle 20.45. Ricchissimo e variegato si prospetta il programma dei brani per vivere insieme le feste.