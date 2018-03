Piccola Accademia in concerto a Samber. Questa sera la grande esibizione nella chiesa dell’oratorio di San Bernardino.

Doppio appuntamento con la Piccola Accademia della musica di San Bernardino in occasione della Quaresima. L’appuntamento è per domani, sabato, alle 20.45, nella chiesetta dell’oratorio con la “Stabat Mater” di Pergolesi. Seconda serata in calendario è invece quella del 24, alla stessa ora, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in gemellaggio con il coro giovanile “Kg Singer” di Oslo, composto da 60 voci del Kristelig Gymnasium.