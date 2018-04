Patrona di Duomo. Ossia Santa Teodora. E’ a lei che sono state dedicate le celebrazioni nella giornata di ieri.

Patrona di Duomo di Rovato

Ieri la comunità della frazione ha reso omaggio a Santa Teodora. Dopo la Messa delle 18 si è svolta la tradizionale processione. Con la benedizione della campagna con la reliquia della Santa Croce. A guidare la riflessione il parroco don Leonardo Ferraglio. Affiancato da altri sacerdoti.

In cammino con la banda

Nel lungo corteo anche la banda Pezzana. Che con la sua musica ha accompagnato la preghiera. Tantissime le persone che hanno percorso via Barbieri, via Frassine, via Veneto e Piazza Racheli. Con partenza e arrivo nella chiesa del Sacro Cuore.

Il servizio

