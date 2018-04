Pasquetta a Verona con il Cg2000 di Chiari. Circa una trentina i partecipanti allo spostamento in Veneto.

Pasquetta a Verona

Pasquetta fuori porta per il Centro Giovanile 2000. Sono stati circa una trentina, e di tutte le età, coloro che nella mattina di lunedì hanno raggiunto in treno Verona dove hanno visitato la città e fatto visita alla chiesa dei Santi Fermo e Rustico dei Filippini dove hanno conosciuto don Samuele. Una giornata divertentissima che sicuramente non sarà dimenticata da coloro che si sono uniti a don Pierluigi Chiarini in quest’avventura alla scoperta della città veneta.