Paracadutisti a Coccaglio “Per non dimenticare i nostri Eroi”. L’Amministrazione ha organizzato la commemorazione in programma per domenica con il patrocinio di AssoArma e Unsi.

“Per non dimenticare i nostri Eroi”. E’ questo il nome della manifestazione organizzata dal Comune e dall’assessore alla Sicurezza e allo Sport Wolmer Bono con il patrocinio di AssoAema e di Unsi per domenica.

Alla commemorazione hanno aderito le principali associazioni d’Arma provinciali, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale del Fante, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, più altre associazioni d’Arma locali.

La commemorazione è stata organizzata in ricordo del centenario della Grande Guerra e dei caduti della battaglia del Pastificio, Mogadiscio – Somalia 02/07/1993. L’evento è contenuto nel programma prefettizio per la celebrazione della Prima Guerra Mondiale.

Bono: “Ricordare è un dovere”

“Il ricordo di chi ha perso la vita per difendere i confini italiani, o per missioni umanitarie all’estero, è un

dovere per tutti noi”. Così ha commentato l’assessore Bono.

“I ragazzi del ’99 sono una generazione spazzata via dalla crudeltà della Grande Guerra, ma questo sommo sacrificio ha permesso una svolta identitaria italiana – ha continuato – Infatti in quelle trincee lo spirito patriottico si è elevato ai massimi livelli e, per la prima volta, contadini e intellettuali, poveri e ricchi, provenienti dal Trentino alla Sicilia, dalla Sardegna al Friuli, si sono ritrovati fianco a fianco per difendere l’ideale comune. Fratelli costretti a dividere ogni cosa, dolore e sofferenze, vittorie e sconfitte”.

Lo spirito di quei ragazzi non è andato perso, e la tradizione degli “Arditi” è stata ereditata dall’ Esercito, che ancora oggi garantisce in ogni dove la difesa della Libertà e della Repubblica.

La missione in Somalia

“Una delle testimonianze dirette di questi valori si è riscontrata durante la missione in Somalia del 1992/1993, dove migliaia di soldati italiani hanno prestato servizio sotto le insegne dell’Onu in una missione umanitaria – ha sottolineto Bono – E quando la situazione sì è fatta drammatica lo spirito italiano ha preso il sopravvento, come durante la battaglia del Pastificio, che fù teatro di importanti gesta eroiche. Episodi che hanno richiesto un importante tributo di sangue, ma hanno permesso a molti di tornare a casa”.

Da qui il nome “… per non dimenticare in nostri Eroi”. Per non dimenticare il sacrificio di chi si è battuto, e per chi ancora si batte per garantire la libertà e per difendere la Bandiera.

Il programma

La commemorazione si svolgerà domenica a Coccaglio dalla mattinata al tardo pomeriggio.

I momenti più salienti si svolgeranno dalle 14.45 in poi, con il “Lancio delle Bandiere” da parte dei paracadutisti in Via San Pietro e con la successiva sfilata per le vie del paese da parte di tutte la associazioni d’Arma, accompagnate dalla Fanfara dei Bersaglieri di Roccafranca e dal Civico Corpo Bandistico Coccagliese. Previsto un momento di raccoglimento per tributare onore ai caduti al monumento di via Francesca. La sfilata avrà termine con il discorso delle autorità in piazza Aldo Moro, all’area feste San Pietro.

Alla manifestazione parteciperanno importanti autorità civili e militari.