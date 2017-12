Over sessanta alla scoperta del digitale. All’Istituto Einaudi di Chiari torna il progetto ABCDigital per apprendere le nozioni base sul mondo del digitale.

Per il terzo anno consecutivo Einaudi organizza il Progetto ABCDigital per insegnare le basi dell’educazione digitale ai “giovani adulti” . Guidati dai ragazzi dell’istituto clarense, la terza età entrerà infatti in contatto con le nuove tecnologie. Pc, tablet, smartphone e tutto il mondo circstante diventeranno un gioco da ragazzi. L’iscrizione è semplice. Basta passare in portineria della scuola in via Fratelli Sirani.