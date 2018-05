Ottocento alunni in corsa contro la fame a Chiari. Si sta svolgendo la manifestazione non competitiva per trasmettere ai più giovani il valore della solidarietà.

In piazza gli Istituti scolastici Martiri, Toscanini e San Bernardino. Questa mattina si corre contro la fame. Durante il corso dell’anno gli studenti di terza e quarta elementare e delle medie hanno incontrato lo staff di Azione contro la Fame Italia Onlus che ha sensibilizzato i ragazzi sul problema della fame nel mondo, spiegandone le cause e le soluzioni per combatterla. Loro si sono poi impegnati a coinvolgere familiari, parenti e amici a donare piccole somme di denaro per ogni giro che lo studente si impegnerà a fare il durante corsa di questa mattina. Il ricavato andrà poi per la causa. Non c’è però competizione, hanno vinto tutti. Ha vinto la solidarietà. Nel corso della giornata si alterneranno più di 800 alunni che correranno nel centro storico.