Alla Rocca San Giorgio Orzinuovi ha festeggiato i suoi diciottenni.

I diciottenni e la Costituzione

Un appuntamento che da cinque anni si rinnova.

Il Sindaco Andrea Ratti e L’assessore alla Cultura Michele Scalvenzi hanno celebrato questo traguardo importante consegnando ai ragazzi classe 2000 la Costituzione italiana con l’annullo filatelico e portando la testimonianza di orceani che hanno con impegno raggiunto gli obbiettivi prefissati.

Da anni l’Amministrazione comunale ha stretto un patto filatelico con Poste Italiane e per questa edizione il francobollo dedicato ai diciottenni orceani, posto all’interno della costituzione, è quello della commemorazione dell’anniversario dell’estensione del diritto di voto alle Donne.

L’augurio è che possano essere testimonianza del valore della libertà al giorno d’oggi ed utilizzarla consapevolmente nel miglior modo possibile.

Chi non era presente alla serata puo’ recarsi in Comune per ritirare la copia della Costituzione.