Oggi ultimo giorno per presentare l’offerta per i lavori della rotonda di Viale Italia.

Viale Italia

Procede regolare l’iter per la realizzazione della rotonda che collegherà viale Italia, via Leno e via Ghedi a Bagnolo Mella. Un traguardo fortemente voluto dall’Amministrazione, impegnata a rendere più sicura e scorrevole la circolazione su tutto il territorio bagnolese. In questo senso, seguendo il regolamento dettato dalla normativa, il Comune bagnolese ha inviato l’avviso a tutti i soggetti interessati della procedura per la realizzazione della nuova rotonda. Le ditte che hanno risposto all’invito sono state ben 191 e tra queste sono state estratte a sorte le quindici che dovranno presentare la loro offerta entro oggi, martedì 26 dicembre. Dopo questa scadenza, si cominceranno ad analizzare le offerte pervenute e verrà effettuata la scelta in base al criterio del maggior ribasso rispetto alla base di 324.084,55 euro (ai quali dev’essere aggiunta l’Iva). Una volta individuata la ditta alla quale sarà affidata in modo provvisorio l’esecuzione dei lavori dovranno passare altri 35 giorni, sempre previsti dalla legge, per eventuali osservazioni o opposizioni. Solo dopo che sarà trascorso inutilmente tale termine sarà possibile firmare il contratto che porterà così all’aggiudicazione definitiva dei lavori. Sommando il tutto, dovrebbe iniziare verso marzo la fase operativa dell’opera.