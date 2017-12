Alle 15.30 festa anziani alla casa di riposo di Bagnolo Mella.

Festa anziani

Anche quest’anno la casa di riposo di Bagnolo Mella non si è fatta mancare nulla. Nel mese di dicembre diverse sono state le iniziative che sono state proposte. Iniziative che sono state consolidate negli anni. Uno degli appuntamenti clou è stato la cena con i volontari, che sono anche i protagonisti del calendario 2018 della Rsa. Un modo per dare risalto e il giusto ringraziamento a chi presta sempre il suo servizio, gratuitamente, verso gli anziani.

Nei giorni scorsi ci sono stati anche vari spettacoli, come ad esempio quello dei “Cantur de Castelet”. Un intrattenimento molto gradito dagli ospiti della Rsa.

Anche i ragazzi della scuola media di Bagnolo Mella hanno fatto visita agli anziani, con un concerto natalizio che si ripete ormai da diversi anni. Per il Natale invece è stata organizzata una tombolata il venerdì e domenica la Messa, con la casa di riposo che si è riempita per assistere anche al concerto del corpo bandistico bagnolese. Ieri invece ad allietare l’atmosfera il “Coro note Arcobaleno”. Ma non è tutto perché proprio oggi, venerdì, alle 15.30 ci sarà la festa di fine anno alle 15.30, organizzata proprio per gli anziani. Una giornata dove ci sarà anche animazione e sarà il divertimento a farla da padrone. Questo sarà l’ultimo evento dell’anno.