Nuovo consiglio comunale dei ragazzi in città. A Chiari sono stati scelti i piccoli politici.

Nuovo consiglio comunale

E’ arrivato il nuovo Ccr. Al termine del percorso scolastico del “vecchio” sindaco, Andrea Recenti, ci sono infatti state le nuove elezioni dei piccoli amministratori della città. E’ stato eletto come primo cittadino Francesco Lorenzi e sua vice sarà Anna Bellini. Insime a tutti i consiglieri, i due si faranno carico delle idee dei più giovani. A loro infatti il compito di far sentire agli adulti i bisogni degli studenti, i progetti e anche le criticità riscontrate in ambiente scolastico. Diversi saranno gli incontri a cui i giovani politici parteciperanno durante l’anno e si avrà modo di conoscerli meglio.