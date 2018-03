Nuova sede per l’Anagrafe di Bagnolo Mella.

Novità per l’Anagrafe

“È stata impegnativa, grazie però alla generosità dei volontari e del personale dell’anagrafe, apriamo questa nuova sede presso la ex sala consiliare. Per l’occasione mercoledì le brioches per la colazione le offriamo noi, vi aspettiamo presso l’atrio della nuova anagrafe”. Così il vice sindaco Pietro Sturla che comunica ufficialmente l’apertura dell’anagrafe nella nuova sede nella giornata di oggi. La vecchia sede, a palazzo Loggetta, era diventata obsoleta:” Era un’anagrafe da terzo mondo – ha continuato Sturla – In questa nuova sede abbiamo sistemato l’impianto idraulico, elettrico e di riscaldamento, abbiamo tinteggiato e i mobili sono tutti nuovi. Insomma una sistemazione ben diversa”.