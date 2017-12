Dovrebbero partire presto i lavori per la nuova rotatoria di Orzivecchi

La determina della nuova rotatoria

Potrebbe vedere presto la luce, e quindi finalmente una soluzione definitiva, la nuova rotonda tra le vie Pastori, Matteotti e Trento.

L’Amministrazione comunale di Orzivecchi infatti ha stipulato una determina per l’affidamento dei lavori per la nuova rotatoria all’altezza del Barcelona Café. Dopo che i primi lavori avevano da subito fatto emergere varie criticità, il progetto è stato rivisitato ed è stata ampliata la metratura interessata per l’opera.

L’importo totale del progetto, comprensivo di alcune acquisizioni di aree, è di circa 170mila euro. In parte i lavori saranno finanziati dalla Provincia di Brescia che ha messo a disposizione 40mila euro.

Un primo passo quindi per andare a sistemare una questione che ha creato non pochi problemi per gli automobilisti e soprattutto per gli abitanti di Orzivecchi che giornalmente transitano, sia con i veicoli che a piedi, su quel tratto della Sp235.