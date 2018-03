Nuova palestra per le elementari a Castelcovati. L’innovazione sarà possibile grazie a un finanziamento statale e i lavori partiranno quest’estate.

Nuova palestra per le elementari

Non bastavano la mensa, le aule, i bagni e tutte le altre modifiche. La Giunta Gritti, prima della conclusione del suo secondo mandato, darà alla primaria di Castelcovati anche una nuova palestra. A darne l’annuncio è stato proprio il sindaco Camilla Gritti. “Abbiamo finalmente ricevuto i fondi della presidenza del Consiglio dei Ministri per i quali eravamo in graduatoria da tempo e, grazie anche a un avanzo di bilancio comunale, demoliremo l’attuale palestra delle elementari per costruirne una nuova con nuovi spogliatoi a norma e una seconda scala d’accesso per il primo piano della nuova ala della scuola”, ha commentato il sindaco.

Il finanziamento

Il finanziamento statale, che faceva parte del progetto “Scuole Sicure” ammonta infatti a 468mila euro, ai quali si aggiungono i 130mila del Comune, per un intervento del costo complessivo di quasi 600mila euro. La palestra manterrà le misure attuali, ma si aggiungeranno dei nuovi spogliatoi, che occuperanno una parte dell’attuale giardino. A breve uscirà il bando per tutte le ditte che vorranno candidarsi per la demolizione e realizzazione della palestra e i lavori dovrebbero poi iniziare la prossima estate. Una nuova palestra per le elementari. Il progetto verrà presentato alla cittadinanza nelle prossime settimane anche alla presenza della dirigente e degli insegnanti della “Martin Luther King”.