Nuova associazione: è nata a Chiari Zampa con me. Il sodalizio punta a migliorare il rapporto di comprensione tra uomo e cane.

Nuova associazione

L’amore per gli animali. La voglia di educarli e far si che questi interagiscano perfettamente non solo con i propri padroni, ma con l’intera comunità. A Chiari, dopo anni di pensieri e progetti, è nata Zampa con me, un’associazione che si prefigge la diffusione della cultura cinofila applicabile subito e per tutti. L’dea è stata della giovane Sara Novali che nutre un incredibile amore nei confronti dei suoi cani… e non solo dei suoi. “La nostra associazione ha come scopo il costante miglioramento del rapporto tra cane e proprietario tramite le le conoscenze della cinofilia con metodi gentili. Tutto nasce dalla voglia di condividere la propria passione per i cani in due direzioni: l’educazione civica dell’animale e il sentimento di aggregazione tra “due” e quattro zampe.

