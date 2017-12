Una nuova area commerciale e residenziale sorgerà sulla ss45bis nel territorio di Bassano Bresciano. Da pochi giorni è stata infatti completata la seconda rotatoria sull’arteria della Bassa. L’anello di cemento unisce via Caduti e Dispersi in Russia con una strada di campagna.

Nuova area commerciale sulla 45bis

Soddisfazione del sindaco Gian Paolo Seniga per il rapido completamento della rotatoria. “È un’opera che avevamo promesso ai nostri concittadini e che, con determinazione e pazienza, siamo riusciti a realizzare. Ringrazio l’imprenditore che ha voluto cogliere l’opportunità d’investimento unita all’esigenza di mettere in sicurezza il tratto di strada”.

Ma il rondò, costato circa 250mila euro, non è l’unica opera programmata.

“La lottizzazione offre una buona versatilità per realizzare sia immobili di tipo residenziale, quanto strutture per il commercio offrendo un’indipendenza economica per chi vorrà investire – ha continuato Seniga – L’Amministrazione sta pensando a spazi commerciali non superiori ai 600 metri quadrati in cui convivono diverse categorie merceologiche”.